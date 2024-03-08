    Кая Каллас не будет баллотироваться на выборах в Европарламент

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент по списку Партии реформ.

    «Премьер-министр Кая Каллас не будет баллотироваться в Европарламент, так как сосредоточится на своих обязанностях премьер-министра», – сообщила ERR советник премьер-министра Элизабет Валдманн.
    О своем твердом намерении баллотироваться в Европарламент из реформистов ERR заявил Урмас Паэт.
    Член избирательной комиссии Европарламента от Партии реформ Эркки Келдо сказал, что Андрус Ансип также собирает подписи для выдвижения своей кандидатуры.
    Келдо отметил, что возможными кандидатами в списке Партии реформ, помимо Паэта и Ансипа, являются Йоко Алендер, Хана Лахе, Марко Михкельсон, Кармен Йоллер, Мария Юферева-Скуратовски, Пяртель-Пеэтер Пере.

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