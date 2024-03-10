    Поправка к закону повысит ставку выплачиваемых чиновникам премий

    Иллюстративное фото. Фото: Maryna Pleshkun

    Министерство финансов хочет привязать зарплаты государственных чиновников к минимальной зарплате: программа действий правительства на 2023–2027 годы предусматривает, что к 2027 году минимальная зарплата в государственном секторе должна составлять 60% от медианной зарплаты.

    Законопроект коснется и премий – сейчас в отношении переменной части заработной платы действуют ограничения: в течение одного года за выполнение дополнительных задач или в качестве премии разрешается выплатить сумму, не превышающую одной пятой годового базового оклада, пишет rus.err.ee.

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