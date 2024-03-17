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Пилле Иваск

17 марта 2024 в 11:53









Райво Варе: в России грядет противостояние – старая элита против новой

Райво Варе. Фото: Liis Treimann

На этих выходных в России проходят так называемые выборы президента, в результатах которых никто не сомневается. Стоит, однако, обсудить, каким образом могла бы смениться власть в России.

Эксперт по России Райво Варе считает, что в ближайшие годы следует следить за определенным процессом.