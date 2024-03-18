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Äripäev

18 марта 2024 в 4:15









Известный продавец мебели потерял оборот и столкнулся с убытками

Жизнь стала дороже, и новая мебель уже не так хорошо продается. Фото: Scanpix

Повышение процентных ставок и рост стоимости жизни нанесли удар по финансовым результатам продавца мебели Masku Baltic OÜ в прошлом году.

В отчете за 2023 финансовый год, полученном Infopank Äripäev , сказано, что главными негативными факторами на эстонском и европейском рынке в прошлом году были быстрый рост процентных ставок и общей стоимости жизни, а также совокупное влияние инфляции на домохозяйства и производителей. Из-за возросших издержек наблюдаются трудности в ряде секторов экономики, которые в значительной степени затрагивают розничную торговлю и производство мебели, утверждают в компании.

Цель Masku на этот год — расширить выбор и больше инвестировать в интернет-магазин, что даст возможность шире представить свой ассортимент.

Оборот Masku в прошлом году составил 4,86 ​​миллиона евро, убыток — почти 34 000 евро. В 2022 году Masku наработала 5,74 миллиона евро оборота и получила прибыль в размере 300 000 евро.