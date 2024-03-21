    Правительство утвердило повышение зарплат врачей на 10% с апреля

    Получать больше будут не только врачи, но и остальные медицинские работники.Фото: Liis Treimann

    Правительство одобрило повышение минимальной зарплаты для медицинских работников в среднем на 10 процентов с 1 апреля. Это обойдется фонду здравоохранения почти в 100 миллионов евро.

    «Объем услуг, финансируемых Фондом здравоохранения, увеличится на 96,6 миллионов евро, из которых 86 миллионов евро будут потрачены на повышение заработной платы медицинских работников. Никаких дополнительных затрат госбюджет не понесет, поскольку эти расходы были учтены в бюджете фонда здравоохранения», — заявили в правительстве.
    Повышение заработной платы обусловлено коллективным договором, заключенным в прошлом году между Эстонским союзом врачей, Эстонским союзом медсестер, Эстонским профессиональным союзом работников здравоохранения, Эстонским профессиональным союзом клинических психологов, Эстонским союзом работников скорой помощи и Эстонским союзом работников больниц.
    Согласно нынешнему решению правительства, передает ERR, из всего медицинского персонала наименьшую прибавку получат техники скорой помощи — их зарплаты вырастут на 9,89%. Самую существенную прибавку получат медсестры — их заработок увеличится на 14,22%. Зарплаты врачей и клинических психологов вырастут чуть более чем на 10%.

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