Представитель работодателей: в сложные времена не должны повышаться ни пенсии, ни зарплаты учителей

Каллас выбирает родные пенаты
Немалому числу политиков разных цветов и оттенков Кая Каллас смешала карты, отказавшись не только от роли Spitzenkandidat (ведущего кандидата) от либеральной партии ALDE в Европарламенте, но и от участия в выборах в этот представительный орган ЕС в Эстонии и объявив о решении посвятить себя домашним делам, то есть деятельности на посту премьер-министра, пишет политический обозреватель ДВ Элбконд Либман.
Немалому числу политиков разных цветов и оттенков Кая Каллас смешала карты, отказавшись не только от роли Spitzenkandidat (ведущего кандидата) от либеральной партии ALDE в Европарламенте, но и от участия в выборах в этот представительный орган ЕС в Эстонии и объявив о решении посвятить себя домашним делам, то есть деятельности на посту премьер-министра, пишет политический обозреватель ДВ Элбконд Либман.