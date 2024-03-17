Представитель работодателей: в сложные времена не должны повышаться ни пенсии, ни зарплаты учителей

На два года дольше, на 20 млн дороже: Liven приступила к строительству жилья в Пирита

Бывшая приморская парковка скоро превратится в элитное таллиннское жилье несмотря на трудности, с которыми столкнулся проект.

Бывшая приморская парковка скоро превратится в элитное таллиннское жилье несмотря на трудности, с которыми столкнулся проект.