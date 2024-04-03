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dv.ee

3 апреля 2024 в 8:01









Руководитель Enefit Green уходит в отставку

Ааво Кярмас, председатель правления Enefit Green. Фото: Andras Kralla

Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас по соглашению с правлением покидает свою должность с 1 июля. В ближайшее время начнутся поиски нового председателя.

Ааво Кярмас руководит Enefit Green с июля 2017 года. Его мандат члена правления должен был истечь в сентябре.