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dv.ee

18 марта 2024 в 15:02









Eesti Energia избрала нового члена правления

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

С 1 апреля в должность члена правления и руководителя бизнес- и информационных технологий Eesti Energia вступит Райдо Ивало.

Ивало переходит в Eesti Energia из международной IT-компании Twilio, где с 2020 года возглавляет команду разработчиков программного обеспечения. С 2006 по 2020 год он работал в Ericsson Group на разных должностях, последней из которых была должность руководителя технических операций в области Интернета вещей.

С апреля изменится структура правления Eesti Energia. Все проекты развития, связанные с химической промышленностью и циркулярной экономикой, перейдут в ведение Enefit Power. В связи с этим изменением Райне Пайо в конце марта покинет правление и продолжит работу в качестве члена совета и аудиторской комиссии дочерней компании Eesti Energia – Enefit Green.

Исполнительное руководство Eesti Energia осуществляет правление, состоящее из шести членов, избираемых советом. Председателем правления является Андрус Дурейко, а членами правления – Келли Тосс-Каасик, Марлен Тамм, Кристьян Кухи, Андрес Вайнола и, начиная с 1 апреля, Райдо Ивало, руководитель отдела бизнес- и информационных технологий.