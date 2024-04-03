    Вескимяги и Вяэрси с партнерами профинансируют стартапы оборонной промышленности

    Бывший руководитель Elering Таави Вескимяги погрузился в мир венчурного капитала.Фото: Kiur Kaasik/Delfi Meedia/Scanpix

    Основатель оборонной компании Milrem Кульдар Вяэрси и бывший глава Elering Таави Вескимяги начали инвестировать в стартапы оборонной промышленности.

    В конце марта Вяэрси и Вескимяги основали компанию DefCAP OÜ, через которую они вместе с эстонскими инвесторами инвестируют в стартапы эстонской оборонной промышленности.

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