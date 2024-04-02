    Девелопер Александр Краус – о ценах, кризисе и конкуренции: «Это был какой-то апокалипсис»

    Александр Краус. Фото: Личный архив

    Кризис 2008 года значительно отличается от того, что происходит на рынке недвижимости сейчас, рассказал в интервью «Деловым ведомостям» основатель и член правления компании Krauss Kinnisvara Александр Краус. По его словам, кредиты тогда выдавались безответственно, а девелоперами становились все кому не лень.

    Не могу не начать с самого популярного вопроса – в какую сторону будут двигаться цены на недвижимость?
    С вероятностью в 80% я склоняюсь к тому, что падать они не будут.
    Сейчас рост цен на новую недвижимость остановился, но зарплаты либо догоняют, либо уже догнали инфляцию. Получается, что количество квадратных метров, которое может купить человек, потихоньку начинает увеличиваться. Соответственно, очень медленно, но покупательская способность восстанавливается. Главным критерием оценки всегда было то, сколько квадратных метров человек может приобрести на свою зарплату.
    Кроме того, Euribor, как мы все надеемся, начнет падать. Эти два фактора начнут улучшать доступность квартир.
    Если сравнивать с прошлым кризисом, то тогда цены были необоснованно высокими. Соответственно, необоснованно высокими являлись и доходности компаний. В 2008 году у девелоперов в цену была заложена сверхприбыль, был пузырь, из которого можно было выпускать воздух.
    Сейчас cебестоимость выше, наценка адекватная, и денежного пузыря нет. Поэтому я считаю, что стоимость новой недвижимости будет оставаться стабильной и где-то через год начнет расти. Такого скачкообразного роста, который, к сожалению, произошел год назад, не будет.
    Есть предположения, на сколько все же вырастут цены?
    Не буду спекулировать. Сколько я занимаюсь девелопментом, рост всегда составлял примерно 7% в год. Не считая, конечно, сумасшедшего роста год назад.
    Понятно, что для клиента резкий рост цен – это плохо. Какие минусы для девелоперов?
    Во-первых, весь рынок был разбалансирован. В процессе строительства мы понимали, что сметная стоимость значительно увеличивается. Мы не укладывались в смету, это было очень неприятно. Не понимали, по какой цене заключать договоры с клиентами с учетом того, что продавать недвижимость мы будем через год. Во-вторых, это привело к уменьшению покупательской способности, что никого радовать не может.

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