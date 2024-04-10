    Швеция удивила экономическим ростом

    Фото: Andras Kralla

    Вопреки ожиданиям, ВВП Швеции в феврале увеличился по сравнению с январем.

    Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения ВВП на 0,2 процента в феврале по сравнению с январем. Однако предварительные данные показывают, что ВВП увеличился на 0,1 процента.

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