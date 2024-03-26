    Шведский концерн закрывает убыточное эстонское подразделение

    BE Group OÜ, дочерняя фирма BE Group, занимается оптовой продажей металлов в Маарду.Фото: BE Group AS

    Шведский продавец металла BE Group закрывает свои балтийские подразделения, которые последние несколько лет подряд приносили концерну большие убытки.

    Несмотря на масштабные меры по достижению прибыльности, BE Group OÜ продолжает нести убытки, сообщила в понедельник компания BE Group AB, котирующаяся на Шведской фондовой бирже. В связи с этим концерн прекратит деятельность прибалтийских подразделений.

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