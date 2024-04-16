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dv.ee

16 апреля 2024 в 10:49









Milrem заключила контракт с Силами обороны Японии

Глава Milrem Кульдар Вяэрси. Фото: Andras Kralla

Эстонская оборонно-промышленная компания Milrem Robotics выиграла тендер на поставку беспилотных наземных транспортных средств для Сил обороны Японии.

Компания поставит в Японию три THeMIS UGV-d, предназначенных для различных задач, включая транспортировку оборудования и сбор разведывательной информации, поясняется в пресс-релизе.

Транспортные средства оснащены интеллектуальными функциями Milrem (MIFIK), благодаря которым они могут самостоятельно выполнять различные задачи как на дорогах, так и на бездорожье. MIFIK позволяет операторам UGV планировать миссии с помощью навигации по путевым точкам и назначать поведение транспортных средств на маршруте.

По словам председателя правления Milrem Robotics Кульдара Вяэрси, цель Сил обороны Японии – укрепить свой оборонный потенциал с помощью беспилотных систем и сократить человеческие потери.

В компании отметили, что им удалось выиграть тендер потому, что беспилотники THeMIS UGV основаны на передовых технологиях и уже используются в 16 странах, включая восемь стран НАТО: Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Великобритания и США. Кроме того, данные машины поддерживают украинских солдат в войне с Россией.

Офисы Milrem Robotics расположены в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах и США. Компания известна беспилотными наземными машинами THeMIS и Multiscope, а также боевой беспилотной машиной Type-X.