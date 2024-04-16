Milrem заключила контракт с Силами обороны Японии
Глава Milrem Кульдар Вяэрси.Фото: Andras Kralla
Эстонская оборонно-промышленная компания Milrem Robotics выиграла тендер на поставку беспилотных наземных транспортных средств для Сил обороны Японии.
Компания поставит в Японию три THeMIS UGV-d, предназначенных для различных задач, включая транспортировку оборудования и сбор разведывательной информации, поясняется в пресс-релизе.
Транспортные средства оснащены интеллектуальными функциями Milrem (MIFIK), благодаря которым они могут самостоятельно выполнять различные задачи как на дорогах, так и на бездорожье. MIFIK позволяет операторам UGV планировать миссии с помощью навигации по путевым точкам и назначать поведение транспортных средств на маршруте.
По словам председателя правления Milrem Robotics Кульдара Вяэрси, цель Сил обороны Японии – укрепить свой оборонный потенциал с помощью беспилотных систем и сократить человеческие потери.
В компании отметили, что им удалось выиграть тендер потому, что беспилотники THeMIS UGV основаны на передовых технологиях и уже используются в 16 странах, включая восемь стран НАТО: Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Великобритания и США. Кроме того, данные машины поддерживают украинских солдат в войне с Россией.
Офисы Milrem Robotics расположены в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах и США. Компания известна беспилотными наземными машинами THeMIS и Multiscope, а также боевой беспилотной машиной Type-X.
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