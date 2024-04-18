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Алексей Шишкин

18 апреля 2024 в 12:57









«Три сестры» на продажу: знаменитый дом-отель в Старом городе ищет нового хозяина

Знаменитое здание в Старом Таллинне можно купить всего за несколько миллионов евро. Фото: Liis Treimann

Знаковое здание Старого города, комплекс из трех средневековых домов «Три сестры» на улице Пикк, 71 выставлен на продажу. С 2003 по 2021 год в нем работал один из самых дорогих отелей Таллинна, не переживший, однако, последствий пандемии.

Дома на улице Пикк, сегодня известные как «Три сестры», впервые были упомянуты в документах в 1362 году. С тех пор три здания неоднократно меняли функции, владельцев и перестраивались изнутри. Последняя их масштабная реконструкция состоялась в 2003 году – в ее результате в «Сестрах» открылся бутик-отель The Three Sisters, считавшийся одним из лучших и самых дорогих в Таллинне. Среди его постояльцев были в том числе певец и музыкант Робби Уильямс, королева Великобритании Елизавета II. Площадь комплекса – 689 квадратных метров.

Когда-то здесь располагался свит, в котором ночевала королева Елизавета II. Фото: Liis Treimann

Последние 2,5 года отель не функционирует, 1 марта он был выставлен на продажу. Как рассказала ДВ маклер 1Partner Kinnisvara Хелен Шанк, агентство стало эксклюзивным маклером «Трех сестер». Нынешний владелец рассчитывает выручить за отель около 4 млн евро. Таким образом цена квадратного метра площади составит порядка 5800 евро. По словам Шанк, несколько первых потенциальных покупателей уже обращались к маклерам, однако пока до конкретных условий сделки переговоры не дошли.

Маклер Хелен Шанк в номере гостиницы, где из прежней обстановки сохранилась только кровать. Остальная мебель была продана. Фото: Liis Treimann

Исполнительный директор компании-собственника TBB liising AS Алексей Васильев в комментарии ДВ был лаконичен: «Нам все равно, кто будет покупателем. Лишь бы купили».

Как рассказал в беседе с ДВ шеф-повар Павел Гурьянов, бывший совладелец ресторана SÖE, работавшего в здании на Пикк, 71, заведению пришлось закрыться 1 октября 2021 года и уволить сотрудников. За три месяца до этого рестораторам сообщили о расторжении договора аренды, причем одной из причин арендодатель уже тогда называл грядущую продажу «Трех сестер». По словам Гурьянова, кухня SÖE работала даже в период коронавирусных карантинов, а вот для бутик-отеля эпидемия стала серьезным ударом, заставившим полностью заморозить работу. Летом 2021 года гостиница в «Трех сестрах» вновь принимала туристов, но поток гостей снизился в разы.

Здание находится под охраной памятников старины. Будущему собственнику придется заботиться в том числе о представляющем историческую ценность потолке. Фото: Liis Treimann

После окончательного закрытия гостиницы ее обстановка была распродана. «Там остались только голые стены», – вспоминает Гурьянов. По оценке Хелен Шанк, новому собственнику потребуется 2-3 месяца, чтобы вернуть отель в работоспособное состояние. «Конечно, некоторые дополнительные инвестиции там понадобятся. Закупить и поставить мебель, что-то покрасить, заменить сантехнику», – перечислила маклер. При этом она полагает, что если сделка купли-продажи состоится быстро, отель может снова открыться для гостей уже в ближайший туристический сезон.

«Снова открыть там отель – логичное развитие ситуации», – полагает знаток Старого Таллинна, автор исторических книг Йосеф Кац. По его словам, инженерные особенности одной из «сестер» говорят о том, что комнаты в этом здании могли сдаваться приезжим еще в XVI-XVII столетиях. А в конце 1940-х годов уже весь комплекс был приспособлен под турбазу и конторы советских туристических учреждений. «Что касается реконструкции 2003 года, то не могу сказать о ней ничего дурного. Наиболее интересные исторические детали в отеле экспонировались, исторических капитальных стен не сносили», – оценивает работы Кац.

12 фото Фото: Liis Treimann

По его мнению, вновь открытая гостиница в этом месте вероятно будет пользоваться спросом.