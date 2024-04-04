Вид на террасу, пристроенную к принадлежащему городу зданию, которая сейчас ищет нового владельца.Фото: Лийз Трейманн
«Это свинство!»: Таллинн ищет арендаторов даже для помещений, которые уже сданы
Люхике Ялг, 9/10, Нунне, 1, Вене, 3, Мюнди, 2 – вот лишь несколько адресов в Старом городе, принадлежащих Таллинну. Сейчас они пустуют и выбирают арендатора через аукционы. В одном помещении, которое выставила на торги столица, есть действующий арендатор.
Солнечный денек, плюс 15 градусов, эстонская столица гудит. Спешат бизнесмены, торопятся отцы города, а праздные гуляки, в основном приезжие, сидят на уже открытых террасах с бокалом Aperol Spritz. В солнечный понедельник Старый город наполнился жизнью. Но, если присмотреться, есть пустующие окна – «закрыто», «временно закрыто», «сдаются коммерческие помещения».
Многие закрытые площади принадлежат самому городу и выставлены на торги в поисках арендатора. Например, третий дом по улице Вене, который долгое время пустовал, согласно строительному реестру, подойдет для бизнеса «красота и персональные услуги». Рихо Кангур, заместитель старейшины района Кесклинн, признает, что найти надежного долгосрочного арендатора помещения не удалось.
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Апологеты блестящей идеи отобрать право голоса у граждан России и Беларуси как будто хотят это сделать из соображений безопасности. В действительности, даже если не иметь в виду простое желание политиков прибрать к рукам власть там, где это сделать благодаря несознательным жителям пока не удалось, эта идея может не достигнуть своей цели.
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