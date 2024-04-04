Вид на террасу, пристроенную к принадлежащему городу зданию, которая сейчас ищет нового владельца. Фото: Лийз Трейманн

Эпицентр

Лаура Сакс

4 апреля 2024 в 7:19

«Это свинство!»: Таллинн ищет арендаторов даже для помещений, которые уже сданы

Люхике Ялг, 9/10, Нунне, 1, Вене, 3, Мюнди, 2 – вот лишь несколько адресов в Старом городе, принадлежащих Таллинну. Сейчас они пустуют и выбирают арендатора через аукционы. В одном помещении, которое выставила на торги столица, есть действующий арендатор.

Солнечный денек, плюс 15 градусов, эстонская столица гудит. Спешат бизнесмены, торопятся отцы города, а праздные гуляки, в основном приезжие, сидят на уже открытых террасах с бокалом Aperol Spritz. В солнечный понедельник Старый город наполнился жизнью. Но, если присмотреться, есть пустующие окна – «закрыто», «временно закрыто», «сдаются коммерческие помещения».

Многие закрытые площади принадлежат самому городу и выставлены на торги в поисках арендатора. Например, третий дом по улице Вене, который долгое время пустовал, согласно строительному реестру, подойдет для бизнеса «красота и персональные услуги». Рихо Кангур, заместитель старейшины района Кесклинн, признает, что найти надежного долгосрочного арендатора помещения не удалось.