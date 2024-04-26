    Пирет Хартман назначена новым министром по делам регионов

    Новый министр по делам регионов Пирет Хартман и президент Эстонии Алар Карис. Фото: RAIGO PAJULA

    В пятницу президент Эстонии Алар Карис назначил Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) новым министром по делам регионов.

    По словам Кариса, сектор, включающий муниципалитеты и сельское хозяйство, ожидает большего доверия со стороны государства, а также большего привлечения заинтересованных сторон к обсуждениям.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Делов-то: почему лоббизм – это как проституция?
Бизнес в Испании: «В Эстонии я никогда не плакала от счастья» Пять историй об эстонском бизнесе в Испании
Обокравший BaltCap литовец перевел 32 млн евро в эстонское казино
Эпицентр
Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Все большие материалы
Инвестор
Хелениус сообщил акционерам цену покупки Nordic Fibreboard
Компания NFB Pärnu Holdings, принадлежащая Йоакиму Хелениусу, делает предложение о добровольном выкупе акций Nordic Fibreboard. Цель Хелениуса – увеличить свою долю в этом предприятии, которая составляет в совокупности 49,1%.
Компания NFB Pärnu Holdings, принадлежащая Йоакиму Хелениусу, делает предложение о добровольном выкупе акций Nordic Fibreboard. Цель Хелениуса – увеличить свою долю в этом предприятии, которая составляет в совокупности 49,1%.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: почему лоббизм – это как проституция?
Должны ли партии декларировать, что собираются отстаивать интересы конкретных бизнесменов? Почему разговор о регламентации лобби напоминает о проституции? Молодежь стала другой? Об этом и другом во втором выпуске подкаста «Делов-то».
Должны ли партии декларировать, что собираются отстаивать интересы конкретных бизнесменов? Почему разговор о регламентации лобби напоминает о проституции? Молодежь стала другой? Об этом и другом во втором выпуске подкаста «Делов-то».
Все подкасты ДВ
Mнения
Райво Хейн: социалисты всегда врут, но желаю мэру Таллинна быть открытым к инновациям!
Если, наконец, прислушаться к горожанам, предпринимателям и экспертам, то из Таллинна можно сделать современный и пригодный для жизни город – не чета прежнему византийскому стилю, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн.
Если, наконец, прислушаться к горожанам, предпринимателям и экспертам, то из Таллинна можно сделать современный и пригодный для жизни город – не чета прежнему византийскому стилю, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн.
Все мнения
Интервью
Президент Bolt: писать для чиновников законопроекты – нормально
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект