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dv.ee

6 мая 2024 в 13:42









Рийгикогу объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим российскую агрессию

Фото: Silja Kaigu

Рийгикогу принял заявление, в котором осуждает деятельность Московского патриархата по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии и объявляет Московский патриархат институтом, поддерживающим войну. Приходы в Эстонии должны предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Москвой.

Результат голосования за заявление Рийгикогу «Об объявлении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации» (420 AE): «за» – 75 депутатов, «против» – 8 депутатов.

В заявлении Рийгикогу жестко осуждает войну, развязанную Российской Федерацией против Украины, и незаконную аннексию захваченных в ходе агрессии территорий и отмечает, что угрожающий ядерным оружием террористический путинский режим стал наибольшей угрозой миру как в Европе, так и по всему миру.

«Патриарх московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной Российской Федерацией в 2022 году полномасштабной войны против Украины открыто поддерживает агрессию террористического режима Российской Федерации. В качестве инструмента пропаганды войны руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "Русского мира“, при помощи которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризируется российское общество и оправдывается агрессия, с целью расширить Российскую Федерацию на все исторически находившиеся под влиянием России территории, в том числе на Украину», – указано в заявлении Рийгикогу.

Согласно заявлению, в марте созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, которым руководит патриарх Московский, принял программный документ «Настоящее и будущее Русского мира», согласно которому агрессивная война в Украине является священной войной как против Украины, так и против всего западного мира, а сфера влияния Российской Федерации распространяется за пределы территории бывшей Российской империи. «Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в том числе прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии», – отмечает парламент.

Согласно заявлению, Эстония как демократическое государство выступает за свободу вероисповедания и государство должно обеспечить возможность выбирать, какую религию исповедует человек. «Но в современном мире государство также должно защищать население от террористической и иной враждебной пропаганды и от призывов к насилию. Защита от подобной пропаганды, в том числе затрагивает и проживающих в Эстонии православных, вне зависимости от языка, национальности или канонической принадлежности, – сообщает Рийгикогу – С учетом предыдущей деятельности Московского патриархата сохраняется высокая угроза оказания влияния на население в этом псевдорелигиозном контексте».

Рийгикогу подтверждает, что считает неприемлемой деятельность Московского патриархата как института, направленную на оправдание и поддержку агрессии Российской Федерации, и считает необходимым объявить Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. Также Рийгикогу призывает все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата по оказанию влияния.

Также Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации, касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия.

«Православные объединения и приходы также должны самостоятельно оценить угрозу общественному порядку и своим членам, исходящую от враждебной деятельности по оказанию влияния, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским патриархатом. В Эстонской Республике должно сохраняться конституционное право на свободу вероисповедания, с учетом прав и свобод всех живущих здесь людей», – значится в заявлении Рийгикогу.