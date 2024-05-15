Рийгикогу принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы

Одна из причин, по которой у нас самый глубокий кризис в ЕС, заключается в морали

Мораль и экономика на протяжении веков постоянно конфликтуют друг с другом, они ведь пребывают в разных измерениях. Особенно обострились противоречия с началом войны в Украине. И бьют они по экономическим интересам Эстонии, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.