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dv.ee

20 мая 2024 в 7:24









Михал: целью Эстонии должно стать обогащение фосфоритов на месте

Министр климата Кристен Михал. Фото: Andras Kralla

Министерство климата готовит концессионный кодекс, в котором будет прописан порядок добычи и обогащения критически полезных ископаемых, в том числе фосфорита.

По словам министра климата Кристена Михала, документ будет представлен заинтересованным сторонам этим летом, пишет rus.err.ee.

«Смысл концессионного кодекса заключается в том, чтобы сформулировать правила общественного контроля над использованием ресурсов, а целью Эстонии должно быть обогащение фосфоритов на месте. С моей точки зрения, иначе заниматься важными для нас ресурсами невозможно, эта ценность должна создаваться на месте. Я считаю, что в любом деле, включая лесное хозяйство, создание дополнительной ценности должно происходить на месте. И в случае фосфоритов», – заявил Михал.

«Если они пригодны для использования, если исследования подтвердят это, то, конечно, обогащение, научные исследования и разработки должны вестись в Эстонии, потому что будущее Эстонии не может заключаться в вырубке деревьев или рытье ям», – подчеркнул он.

Для получения более полного представления о ценности фосфоритов летом в месторождении Тоолсе из карьера Ару-Лыуна планируют поднять 50 тонн фосфорита.