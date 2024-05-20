Михал: целью Эстонии должно стать обогащение фосфоритов на месте
Министр климата Кристен Михал. Фото: Andras Kralla
Министерство климата готовит концессионный кодекс, в котором будет прописан порядок добычи и обогащения критически полезных ископаемых, в том числе фосфорита.
По словам министра климата Кристена Михала, документ будет представлен заинтересованным сторонам этим летом, пишет rus.err.ee.
«Смысл концессионного кодекса заключается в том, чтобы сформулировать правила общественного контроля над использованием ресурсов, а целью Эстонии должно быть обогащение фосфоритов на месте. С моей точки зрения, иначе заниматься важными для нас ресурсами невозможно, эта ценность должна создаваться на месте. Я считаю, что в любом деле, включая лесное хозяйство, создание дополнительной ценности должно происходить на месте. И в случае фосфоритов», – заявил Михал.
«Если они пригодны для использования, если исследования подтвердят это, то, конечно, обогащение, научные исследования и разработки должны вестись в Эстонии, потому что будущее Эстонии не может заключаться в вырубке деревьев или рытье ям», – подчеркнул он.
Для получения более полного представления о ценности фосфоритов летом в месторождении Тоолсе из карьера Ару-Лыуна планируют поднять 50 тонн фосфорита.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!