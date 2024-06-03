    Сегодня стартовали выборы в Европарламент

    В Европарламенте Эстонию представят семь депутатов.Фото: Raul Mee

    Сегодня в 9 утра началось электронное голосование на выборах в Европейский парламент, а в 12 дня открываются избирательные участки в местных самоуправлениях и районах Таллинна.

    Все 377 избирательных участков ждут избирателей с пятницы, сообщает государственная избирательная служба.
    Электронное голосование началось сегодня в 9 утра и продолжится круглосуточно до 20:00 субботы. Для электронного голосования необходимо скачать приложение для голосования с сайта www.valimised.ee на свой компьютер. Также необходим компьютер с подключением к интернету и со считывателем ID-карты или мобильный ID и PIN-коды. Проголосовать с помощью Smart-ID и мобильного устройства нельзя.
    Избиратель может проверить в течение 15 минут после электронного голосования на своем смартфоне, достиг ли его электронный голос центрального сервера выборов и правильно ли отражает его волю. Для этого необходимо загрузить или обновить в магазине приложений Google Play или App Store приложение «EH kontrollrakendus», чтобы получить последнюю версию приложения.
    Если избиратель чувствует, что в момент электронного голосования его безопасность голосования не была обеспечена, он может изменить свой выбор, повторно проголосовав электронно до вечера субботы. Если избиратель участвовал в выборах как электронно, так и с помощью бумажного бюллетеня, учитывается только выбор, сделанный на избирательном участке. Избиратель также может изменить свой электронный голос, проголосовав с помощью бумажного бюллетеня в день выборов в воскресенье на избирательном участке.
    На выборах в Европейский парламент в Эстонии есть только один избирательный округ, который охватывает всю Эстонию. Это означает, что все избирательные участки по всей Эстонии открыты для голосования для всех избирателей, независимо от их места регистрации.
    С понедельника по четверг в течение недели выборов можно голосовать в волостных и городских центрах, включая районы Таллинна, с 12 до 20 часов. С пятницы по воскресенье открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. Более подробную информацию об избирательных участках можно получить на сайте www.valimised.ee.
    Если избирателю по здоровью или по какой-либо другой веской причине трудно добраться до избирательного участка, он может запросить голосование на дому. Это можно сделать письменно уже сейчас. Устную заявку можно подать по телефону, определенному местным самоуправлением, в пятницу и субботу с 12 до 20 часов и в воскресенье с 9 до 14 часов.
    В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9 до 20 часов.
    После этого в 20 часов начнется подсчет как бумажных, так и электронных голосов. Результаты выборов в Европейский парламент не могут быть опубликованы до окончания голосования во всех странах-членах Европейского Союза. Государственная избирательная служба опубликует предварительные результаты голосования в полночь, когда последней свои участки закроет Италия.
    На выборах в Европейский парламент в Эстонии участвуют 78 кандидатов. У Эстонии в Европейском парламенте 7 мандатов.

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