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dv.ee

6 июня 2024 в 8:33









Эстония потратит 1,5 млрд евро на закупку боеприпасов

Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Andras Kralla

В новом плане развития области управления Министерства обороны на 2025-2028 годы основное внимание уделяется закупкам вооружений и боеприпасов. Общий объем плана развития на данный период – 5,3 миллиарда евро, включая не менее 1,55 миллиарда евро на закупку боеприпасов, то есть почти на полмиллиарда больше, чем в предыдущем плане, сообщается пресс-релизе Минобороны.

«Полномасштабная война России в Украине и способность агрессора производить достаточно ресурсов взамен уничтожаемых свидетельствуют о том, что нам необходимо еще больше сосредоточиться на устойчивости наших подразделений и пополнять запасы оружия и боеприпасов, а также продолжать оказывать поддержку Украине», – заявил министр обороны Ханно Певкур, отметив, что Эстония готова к долгосрочной военной поддержке Украины в размере 0,25% валового внутреннего продукта в год.