Северный инвестиционный банк дал зеленый свет на финансирование оборонной промышленности
По словам генерального директора Северного инвестиционного банка Андре Кюйсвека, устойчивое развитие в узком смысле относится к экологическому аспекту, но в более широком смысле оно включает в себя как экономическую и социальную устойчивость, так и национальную безопасность. Фото: Andres Putting, Delfi Meedia/Scanpix
Северный инвестиционный банк (NIB) принял решение, согласно которому в дальнейшем финансирование будет предоставляться и компаниям оборонной промышленности.
Генеральный директор NIB Андре Кюйсвек сообщил Helsingin Sanomat, что решение было единогласным: «Для нас это было очень важное решение. До сих пор финансирование оборонной промышленности было практически невозможным».
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