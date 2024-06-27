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dv.ee

27 июня 2024 в 6:37









Итальянский Unicredit хочет купить Luminor

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Итальянский финансовый конгломерат Unicredit проявил интерес к покупке банка Luminor, выставленного на продажу американской инвестиционной компанией Blackstone.

Об этом сообщило издание firstonline.info, по данным которого Unicredit представил Blackstone конкурирующее предложение о покупке Luminor, на который также претендует венгерский банк Otp, передает rus.err.ee.

На данный момент неясно, на какую долю претендует Unicredit. Итальянский банк может приобрести либо весь пакет акций, принадлежащий Blackstone, либо только ту часть, которая необходима для получения контроля над Luminor.

Это приобретение укладывается в стратегию Unicredit по расширению своего бизнеса в странах Восточной и Северной Европы с высокими темпами экономического роста.

В мае самый крупный кредитор Венгрии, OTP Bank Nyrt, также сделал необязывающее предложение о покупке банка Luminor.

Согласно источникам Bloomberg, Blackstone готов попросить за банк, работающий во всех трех странах Балтии, его 1,2-кратную балансовую стоимость. В 2022 году она составляла 1,6 миллиарда евро, то есть сумма сделки может составить около 1,9 миллиарда евро.

Первую часть своей доли – 60 процентов – Blackstone купил в 2018 году примерно за 1 миллиард евро, после чего увеличил пакет еще на 20 процентов – во второй раз цена сделки не оглашалась.