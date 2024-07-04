Наркобизнес на рельсах: в поезде Elron был найден пакет с наркотиками

Блог Райво Варе: Путин надеется на Трампа и еще 11 тезисов о текущей ситуации
Гибридные атаки России за рубежом, включая страны Балтии, представляют собой реальную угрозу, а украинцы были всего в двух месяцах от военного коллапса. Путин же надеется на переизбрание Трампа, пишет обозреватель Райво Варе в своем 37-м военном блоге.
Гибридные атаки России за рубежом, включая страны Балтии, представляют собой реальную угрозу, а украинцы были всего в двух месяцах от военного коллапса. Путин же надеется на переизбрание Трампа, пишет обозреватель Райво Варе в своем 37-м военном блоге.