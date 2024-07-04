    Наркобизнес на рельсах: в поезде Elron был найден пакет с наркотиками

    По словам полиции, стоит быть внимательными, если незнакомец или малознакомый человек просит вас перевезти какой-то пакет. Фото: Raul Mee

    В начале недели в поезде Elron, курсирующем по маршруту Таллинн-Вильянди, был найден пакет с наркотиками. Обнаруживший пакет кондуктор вызвал полицию.

    Инцидент подтвердил руководитель группы расследований Вильяндиского полицейского участка Меэлис Лилль. Он рассказал, что в понедельник полиция получила сообщение о том, что в поезде Таллинн-Вильянди оставлен пакет, в котором, предположительно, находятся наркотики, и который был оставлен с целью того, чтобы кто-то забрал его в Вильянди.

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