Наркобизнес на рельсах: в поезде Elron был найден пакет с наркотиками

Эстония впервые выпустит облигации, ориентированные на жителей Эстонии

В этом году эстонское государство планирует впервые выпустить облигации, ориентированные на жителей Эстонии – предлагающие мелким инвесторам фиксированную процентную ставку и возможность торговать на Таллиннской бирже, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов.

В этом году эстонское государство планирует впервые выпустить облигации, ориентированные на жителей Эстонии – предлагающие мелким инвесторам фиксированную процентную ставку и возможность торговать на Таллиннской бирже, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов.