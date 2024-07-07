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Янно Рийспапп

7 июля 2024 в 13:25









«В данный момент очень важна осторожность». Компания Нейнара Сели существенно увеличила прибыль

Производитель пластиковой упаковки Estiko-Plastar смог существенно снизить затраты, что способствовало росту прибыли. Фото: LIIS TREIMANN

Холдинговая компания Нейнара Сели Estiko Grupp значительно увеличила прибыль благодаря сокращению расходов, однако оборот немного снизился.

Cогласно данным Инфобанка Äripäev, в прошлом году оборот концерна Estiko, объединяющего производство, недвижимость и энергетический бизнес, снизился на 3% до 52,7 млн евро, однако операционная прибыль выросла на 38% до 7,6 млн евро.

При этом концерну удалось сократить переменные затраты на производство на 6 млн евро или 18%. «Когда экономическая среда такая, то нужно экономить, тогда будут результаты. А если не держать расходы под контролем, то случится то, что произошло у правительства», – заявил владелец и член совета Estiko Grupp Нейнар Сели.