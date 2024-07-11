    ОЭСР: в Эстонии меньше доверяют государству и подозревают чиновников во взятках

    За три последних года уровень доверия к правительству в Эстонии упал, пишет ОЭСР.Фото: Станислав Рабунски, Unsplash

    В Эстонии резко упало доверие к правительству, все меньше надежд на него в критической ситуации. Зато чиновниками в целом люди довольны, хоть и не верят в их неподкупность. Таковы итоги большого исследования ОЭСР.

    Эстонцы больше доверяют полиции, судам и другим людям, чем правительству. О высоком или умеренном уровне доверия к последнему заявили только 38% опрошенных. Это близко к среднему показателю по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 39%. Но три года назад уровень доверия был гораздо выше – 47%. Все это показало исследование, начавшееся в 2021 году и длившееся до октября-ноября 2023 года в 30 странах ОЭСР. Организация только что поделилась его итогами.

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