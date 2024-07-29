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Стийне Рейнтам

29 июля 2024 в 10:59









20-летний предприниматель: если бизнес надоест, пойду работать в библиотеку

Робин Пасс, например, сделал из своей бабушки звезду TikTok. Фото: Liis Treimann

Робин Пасс, начавший заниматься предпринимательством еще в подростковом возрасте, уже более двух лет возглавляет свое креативное агентство. В передаче радио Äripäev «Горячий стул» он признался, что если бизнес перестанет его привлекать, то он готов перейти и на более спокойную работу.

«Я никогда не говорил "нет" работе по найму, – пояснил он. – Иногда, когда мне надоедает предпринимательство, руководство или стресс, я неоднократно на полном серьезе говорил своему другу или кому-то еще, что брошу эту работу и пойду работать в библиотеку, потому что это хорошая, спокойная работа».