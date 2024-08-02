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dv.ee

2 августа 2024 в 10:23









Эстонский стартап вновь сокращает сотрудников

Руководитель Kõu Mobility Group Кристьян Марусте. Фото: Liis Treimann

Компания по аренде электрических самокатов Tuul, принадлежащая Comodule OÜ (Kõu Mobility Group), уведомила Кассу по безработице о сокращении 11 сотрудников, пишет Ärileht.

Компания объяснила сокращения снижением объема работ. Comodule OÜ также уведомляла Кассу по безработице о коллективном сокращении в марте этого года – тогда были сокращены 13 человек.

«Мы провели сокращения, адаптируясь к текущей ситуации в нашем секторе и мире в целом. Восстановление велосипедной индустрии после пандемии коронавируса заканчивается, но спрос на наши продукты и услуги еще не вырос», – прокомментировал решение о сокращении штата менеджер по маркетингу Comodule Тимо Саабас.

Согласно данным teatmik.ee, по состоянию на конец 2023 года в Comodule OÜ работало 142 человека, но к концу второго квартала число сотрудников сократилось до 71.

Весной руководитель компании Кристьян Марусте комментировал мартовские сокращения следующим образом: «Как и во многих других секторах, темпы роста рынка легких электрических транспортных средств замедлились. Чтобы продолжать работать устойчиво, Kõu Mobility Group (частично работающая через Comodule OÜ) скорректировала планы всех своих бизнес-единиц, что, к сожалению, привело к изменениям в некоторых командах».

В Kõu Mobility Group входят компании, соединяющие легкие транспортные средства с интернетом, такие как Comodule, бренд самокатов Äike, компания по аренде самокатов Tuul и производитель электрических велосипедов Ampler.

В 2022 году Comodule получила консолидированную выручку в размере 20,3 миллиона евро и убыток в размере 7,5 миллиона евро. Отчет за 2023 год компания еще не представила, хотя должна была сделать это до 30 июня.

Несмотря на сложные времена, Comodule верит в светлое будущее. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе у компании хорошие прогнозы, различные исследования предсказывают 3-5-кратный рост сектора электронных велосипедов к 2030 году», – заявил Саабас.