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6 августа 2024 в 8:24









Немецкая компания Hugo Boss продала свой бизнес в России

Фото: Andres Haabu

Немецкая компания Hugo Boss завершила сделку по продаже своего российского бизнеса – новым владельцем ООО «Хьюго Босс Рус» стала оптовая компания «Стокманн», сообщает Deutsche Welle.

«Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО «Стокманн» – компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране», – говорится в сообщении немецкой компании в понедельник, 5 августа. Сумма сделки не разглашается.

В конце апреля компания Hugo Boss согласовала с правительством РФ продажу своего российского бизнеса, одним из условий которой стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Hugo Boss закрыла свои магазины в России, а также приостановила онлайн-торговлю на российском рынке и прекратила рекламу.