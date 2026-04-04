Назад 04.04.26, 11:43 Иран сообщил об уничтожении второго американского военного самолета Иранские военные вечером в пятницу, 3 апреля, заявили, что средства ПВО страны перехватили американский штурмовик A-10 в районе Ормузского пролива. Как передает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление армии, «американский самолет A-10 был сбит средствами противовоздушной обороны армии и упал в воды Персидского залива».

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Иллюстративное фото.

Foto: Gregor Fischer

Ранее газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что штурмовик A-10 Thunderbolt II ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива. По словам собеседников издания, самолет упал вблизи Ормузского пролива, пилота удалось спасти. О причине падения штурмовика не сообщалось, передает DW.

Вероятно, это уже второй боевой самолет ВВС США, потерянный за последние 24 часа на Ближнем Востоке. До этого в пятницу Корпус стражей Исламской революции также заявил, что иранские силы ПВО сбили американский истребитель. Сначала иранская сторона утверждала, что речь идет о F-35, однако после изучения опубликованных снимков обломков эксперты пришли к выводу, что это был F-15E.

Американская администрация подтвердила потерю боевого самолета. Поиски летчиков вели обе стороны. По данным американских СМИ, одного из двух членов экипажа удалось спасти, судьба второго остается неизвестной.

Статья продолжается после рекламы

Президент США Дональд Трамп, комментируя по телефону медиакомпании NBC News потерю боевых самолетов, заявил, что это не повлияет на переговоры с Ираном. «Нет, вообще нет. Это война», – сказал он. На вопрос о том, что он намерен предпринять, если второй член экипажа сбитого F-15E окажется ранен или попадет в плен, Трамп отвечать не стал. «Ну, я не могу это комментировать, поскольку мы рассчитываем, что этого не случится», – сказал он.