    Транспортная компания Võru Trans сокращает всех водителей и прекращает деятельность

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Основанная в 1993 году транспортная компания Võru Trans сокращает 14 человек, следует из данных Кассы по безработице.

    И хотя в отправленном в кассу уведомлении указано, что причиной сокращений стала реорганизация деятельности, один из владельцев Võru Trans Тоомас Пиху подтвердил Ärileht, что транспортный бизнес закрывается.
    «Мы занимались этим делом 30 лет. Думаю, что сейчас самое время прекратить это», – сказал Пиху.
    По словам предпринимателя, в настоящее время компания перевозит грузы на 9 автомобилях, большинство из которых необходимо было бы заменить в ближайшее время: «Если продолжать транспортный бизнес, нужно в ближайшее время купить 8 новых машин. Это инвестиция более чем в миллион евро. Учитывая текущую экономическую ситуацию, я определенно не хочу брать на себя такой риск».
    Хотя сейчас, по словам Пиху, транспортный бизнес Võru Trans все еще приносит прибыль, будущее транспортных компаний, по его мнению, выглядит мрачно. «Транспортные компании снизили свои объемы перевозок, и я считаю, что объемы будут падать и дальше. Постоянно появляются новые обязательства, а дорожные сборы уже увеличились на двадцать процентов», – пояснил он.
    Предприниматель также отметил, что у него отсутствует внутренняя мотивация для работы в транспортном секторе: «На самом деле, транспортная сфера была делом моего отца. Я принял ее от него и занимался этим, пока это казалось логичным. Теперь это больше не кажется мне логичным. Мои интересы сейчас сосредоточены в другом месте».
    Хотя транспортный бизнес Võru Trans прекращается, и все сотрудники компании будут сокращены, в консолидационную группу Võru Trans OÜ входят также сельскохозяйственные предприятия Võhandu Põllumajanduse OÜ и Väimela Majand OÜ, где хозяйственная деятельность продолжится.
    Что же будет с водителями, которые останутся без работы? «Хорошие люди не останутся без работы. В Эстонии всегда говорят, что нужно создавать большую добавленную стоимость. Мы, наверное, отдадим наших сотрудников тем, кто сможет вести бизнес лучше. Я вижу, что такой малорентабельный бизнес здесь, в Эстонии, закончится», – заключил Пиху.

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