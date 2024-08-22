Нарвский завод с российскими корнями начал процедуру санации

Клиентская база Iute Group превысила 1,1 млн клиентов

Финансово-технологическая компания Iute Group сегодня опубликовала результаты первого полугодия, которые показывают продолжающийся рост и развитие предприятия, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Доходы Iute за первое полугодие достигли 53,6 млн евро, а чистая прибыль финтех-предприятия достигла 4,1 млн евро, сообщается в пресс-релизе.

Финансово-технологическая компания Iute Group сегодня опубликовала результаты первого полугодия, которые показывают продолжающийся рост и развитие предприятия, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Доходы Iute за первое полугодие достигли 53,6 млн евро, а чистая прибыль финтех-предприятия достигла 4,1 млн евро, сообщается в пресс-релизе.