    Нарвский завод с российскими корнями начал процедуру санации

    Завод Primatek в Нарве. Фото: Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskus

    Эстонская компания, работающая в нарвском промышленном парке и принадлежащая российскому производителю красок Primatek, запустила процедуру санации.

    Компания с российскими корнями столкнулась с трудными временами: весной фирма уведомила Кассу по безработице о сокращении восьми сотрудников, долги компании простираются от Китая до Эстонии, а судебный исполнитель выставил на аукцион здание завода в нарвском промышленном парке. Теперь же в суде был инициирован процесс санации Primatek Coatings OÜ.

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