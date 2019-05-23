Зачем российские предприятия приходят в эстонский промпарк?

Вадим Орлов Фото: Илья Смирнов

Директор по продажам IVIA Вадим Орлов, рассказал на эстонско-российском бизнес-форуме «Точка входа», какие российские компании воспользовались услугами промышленного парка IVIA.

«Наша организация помогает организовывать и развивать проекты на территории Ида-Вирумаа», - рассказывает Орлов. «3 проекта уже реализованы, ещё 3 находятся в активной стадии реализации».

В рамках этих проектов было, по его словам, сделано 50 миллионов евро инвестици и создано около 500 новых рабочих мест.

Одной из первых компаний, которая, по словам Орлова, «отважилась» работать в промпарке IVIA, была OÜ ESTING Warehouseing. Предприятие оказывает услуги временного хранения бытовой техники. Эта продукция затем продаётся в России и странах СНГ.

Главная причина по которой данное предприятие пришло в Эстонию - возможность не платить НДС на ввозимые товары в Эстонию, если эти товары затем экспортируются. Это позволило предприятию усилить позиции на российском рынке.

Для другой компании OÜ Narva Logistics, было важным то, что с территории Эстонии можно осуществлять интернет-продажи. «В интернет-магазинах нет договора между покупателем и продавцом, а российская таможня без такого договора товар не выпустит», - объясняет Орлов.

Главным фактором для OÜ Westaqua-Invest (торговая марка Aquafor) стало обещание (и его выполнение) со стороны IVIA, что завод будет построен за год.

«Для них это было критически важно. В августе 2013 года начали строить, в сентябре 2014 года закончили, в ноябре 2014 года отгрузили первую продукцию», - рассказывает директор по продажам IVIA.

«Известно, что случилось в декабре 2014 года (рубль упал в 2 раза – ДВ). Когда фирма посчитала свои расходы, оказалось, что инвестиции в евро оказались в 2 раза меньше, а рублёвая выручка оказалась – значительно больше», - добавил он.

OÜ Well Technology пришла в Эстонию для того, чтобы получить маркировку «сделано в Евросоюзе». «Это значительно увеличивает рынки для продажи готовой продукции», - говорит Орлов.

OÜ Primatek Coatings захотела увеличить производственные мощности. Динамика рынка порошковых красок, производимых предприятием, была такова, что собственные предприятия оказались неспособны обеспечить соответствующий спрос, поэтому нужно было расширение.

А для OÜ Emlak Eesti важно было то, что в Эстонии защищаются авторские права. «К сожалению, в России они сталкивались с тем, что в России не так хорошо работает этот закон, и вероятность того, что рецептура производимых компанией жидких красок, окажется в руках конкурентов, была выше».