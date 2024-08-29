Cleveron вновь сокращает сотрудников, но планирует расширение в Европе

Марк Канчуков: держать деньги в гособлигациях – лучше, чем просто на банковском счете
Выпуск государственных облигаций Эстонии может значительно расширить круг инвесторов, которые до сих пор не инвестировали, но любая инвестиция – это добровольный выбор, который должен основываться на личных финансовых интересах, а не на моральных или патриотических обязательствах, считает экономист и преподаватель Тартуского университета Марк Канчуков.
Выпуск государственных облигаций Эстонии может значительно расширить круг инвесторов, которые до сих пор не инвестировали, но любая инвестиция – это добровольный выбор, который должен основываться на личных финансовых интересах, а не на моральных или патриотических обязательствах, считает экономист и преподаватель Тартуского университета Марк Канчуков.