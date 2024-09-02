    В Выру закрывается обувная фабрика: десятки людей потеряют работу

    Иллюстративное фото. Фото: Anel Alijagic

    Действующая в Выру обувная компания Abris прекращает свою деятельность и сокращает 22 сотрудника, передает Rus.Postimees.

    Причиной прекращения деятельности компании является резкое сокращение объемов работ.
    Генеральным директором Abris OÜ является Марко Пало. В годовом отчете компании указано, что в 2023 году ее оборот составил 715 084 евро, а прибыль – 8316 евро.
    По состоянию на 2 сентября налоговый долг компании составляет 38 680 евро. В 2023 году в компании работало 43 сотрудника, во втором квартале этого года – 25 человек.
    Компания была основана в 1993 году.

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