Министерство ищет производителя боеприпасов для городка Эмари
В первой половине 2025 года планируется начать производство боеприпасов в Эмари.Фото: Андрес Хаабу
Министр обороны Ханно Певкур поручил Центру государственных оборонных инвестиций (RKIK) предоставить бизнесу возможность начать производство боеприпасов и вызрывчатки в военном городке Эмари в Харьюмаа уже в первой половине следующего года.
По словам Певкура, в текущей ситуации с безопасностью необходимо как можно быстрее начать производство боеприпасов в Эстонии. «Пока оборонный индустриальный парк ещё не создан, мы должны искать возможности для ускоренного запуска производства боеприпасов в Эстонии. Одним из вариантов мы видим предоставление через конкурс возможности одной из компаний начать производство в Эмари, где уже имеется инфраструктура, соответствующая требованиям безопасности», — заявил министр обороны Певкур в пресс-релизе.
В ближайшее время RKIK опубликует условия конкурса вместе с критериями оценки в официальных объявлениях и проведёт информационный день для заинтересованных компаний.
Компания, выигравшая конкурс, получит в своё распоряжение участок площадью около 8900 квадратных метров в военном городке Эмари с возможностью использования до семи складов.
Условия конкурса включают в себя, помимо прочего, передачу объекта в пользование на три года с возможностью продления на два года. Участок должен использоваться для производства боеприпасов или боевых средств, содержащих взрывчатые вещества. Кроме того, участник конкурса должен обладать необходимыми лицензиями для производства.
Начало производства боеприпасов в военном городке Эмари планируется не позднее начала 2025 года.
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