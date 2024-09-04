Назад 04.09.24, 08:50 Госпошлина вместо налога для предпринимателей: на стол министру финансов легло новое предложение Правительство в последние дни, обсуждая государственный бюджет, рассматривало возможность ввести налог для предприятий, однако главы государства искали ему альтернативу.

На коалиционных переговорах лидеры партий Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс и Маргус Цахкна договорились, среди прочего, о введении налога на прибыль для предприятий, однако реализация этого плана продвигается с трудом. Foto: Liis Treimann

Министр финансов Юрген Лиги получил предложение от генерального директора Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса вместо налога ввести на три года государственную пошлину для укрепления обороны. При этом именно Пальтс изначально предлагал Лиги вместо налога на прибыль ввести налог на фонд заработной платы.

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