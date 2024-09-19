Назад 19.09.24, 17:13 Увеличится лимит необлагаемых расходов на укрепление здоровья работников В Эстонии увеличится ряд не облагаемых налогом предельных норм, передает rus.err.ee.

В список не облагаемых налогом расходов будут добавлены расходы, непосредственно связанные с услугой массажа. Foto: Studio Romantic

Так, необлагаемый лимит суточных для зарубежной командировки вырастет с нынешних 50 евро до 75 евро за первые 15 дней зарубежной командировки и с текущих 32 евро до 40 евро за каждый последующий день.

Если сейчас не облагаемая налогом предельная норма компенсации, выплачиваемой одному человеку при ведении учета поездок за использование личного легкового автомобиля, составляет 0,30 евро за километр, но не более 335 евро в месяц, то согласно законопроекту она увеличится до 0,50 евро за километр, но не более 550 евро в месяц.

В соответствии с законопроектом, в Эстонии будут введены целых три изменения, связанных с налогообложением расходов на укрепление здоровья работников: по действующему закону лимит составляет 100 евро на одного работника в квартал; в дальнейшем лимит станет не квартальным, а годовым и составит 400 евро в год.

В список не облагаемых налогом расходов будут добавлены расходы, непосредственно связанные с услугой массажа.

В дальнейшем не будут облагаться налогом в пределах лимита расходы на услуги, оказываемые медицинскими работниками или специалистами, имеющими профессиональную квалификацию или профессиональную компетентность.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь