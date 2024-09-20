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  • 20.09.24, 10:03

Индекс производителей промпродукции вырос благодаря подорожанию древесины

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в августе 2024 года повысился по сравнению с июлем на 1,0% и по сравнению с августом прошлого года – на 1,7%.
Более всего на индекс цен производителей повлияло повышение цен в производстве изделий из древесины и деревообработке.
  • Более всего на индекс цен производителей повлияло повышение цен в производстве изделий из древесины и деревообработке. Foto: Liis Treimann
Руководитель группы статистических цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман отметила, что по сравнению с августом 2023 года более всего на индекс цен производителей повлияло повышение цен в производстве изделий из древесины и деревообработке, а также в производстве электроэнергии и услугах по ремонту машин и оборудования.
«Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве топливных масел, продуктов питания и электрооборудования. В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 1,4%, снижение цен в производстве продуктов питания составило при этом 1,9%», – уточнила Шокман.
По сравнению с июлем этого года на индекс прежде всего повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, деревообработке, а также в производстве изделий из древесины и металла.
  • Foto: Департамент статистики
Индекс цен на экспортную продукцию в августе повысился по сравнению с июлем на 0,7%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены сельскохозяйственной продукции. При этом наиболее снизились цены строительных материалов, нефтепродуктов и обуви. По сравнению с августом 2023 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 1,2%.
Индекс цен на импортную продукцию в августе повысился по сравнению с июлем на 0,5%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены сельскохозяйственной продукции. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, металла и текстиля. По сравнению с августом 2023 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 1,6%.

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