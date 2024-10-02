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  • 02.10.24, 14:29

Пурга в Ида-Вирумаа. «Мы ждали, а он за год так и не приехал»

Скоропостижный уход с должности спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга, не досидевшего в должности год, был встречен региональными предпринимателями с недоумением.
Срок работы первого спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга оказался скоротечным: он начал свою работу 16 октября 2023 года, а последним его рабочим днем стало 30 сентября.
  • Срок работы первого спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга оказался скоротечным: он начал свою работу 16 октября 2023 года, а последним его рабочим днем стало 30 сентября. Foto: Николай Андреев
Пока одни сетуют на то, что Пурга не уделил местной промышленности должного внимания, другие настаивают, что сами бизнесмены так и не поняли сути системы справедливого перехода. Сам Пурга говорит, что выполнил поставленную перед ним задачу в регионе.

Поставленная Каллас задача исполнена

«Задача, которую мне дала Кая Каллас на второй день моей работы – использовать меры для предпринимателей, смотреть, чтобы инвесторы сюда пришли, обеспечивать, чтобы возможности фонда (справедливого перехода – прим. ред.) были использованы для Ида-Вирумаа надлежащим образом и чтобы ничего не осталось», – прокомментировал отставку в беседе с «Деловыми ведомостями» сам Пурга.
Яанус Пурга – бывший член правления VKG и один из основателей и лидеров SA Rohetiiger. Осенью прошлого года был назначен региональным представителем правительства в Ида-Вирумаа.
По словам бывшего спецпредставителя, сейчас политики кричат, что денег не хватает, а год назад утверждали, что субсидии нужно вернуть в Европу, потому что в регионе их никто не сумеет правильно использовать: «Сначала всего слишком много, потом всего не хватает... Но я не такой человек, чтобы плакать. Я старался помогать, и это более-менее получилось. Я думаю, что работа сделана».
Яанус Пурга отмечает, что Ида-Вирумаа он не покинет, он здесь живет и продолжит свою прежнюю работу – консультировать предприятия по энергетическим и производственным вопросам. Останется он и в фонде Rohetiiger, который создает уже третью дорожную карту по энергетике для Эстонии – до 2040 года.
«Группа уже создана, мы уже занимаемся этим. Все большие предприятия, связанные с энергетикой, в нее включены. В частности, на этой неделе я буду встречаться с гендиректором Elektrilevi, потом с Elering буду встречаться. Энергетика – моя любимая сфера, – сказал Яанус Пурга. – Но если вы спросите, пойду ли я работать в публичную сферу еще раз – наверняка, нет. Одного года было достаточно. Без скептики, без критики – это просто другое. Там есть некоторые правила игры, которые мне не по душе. Я понимаю, что они есть, понимаю, но не принимаю. И в этом смысле в течение этого года, пока я работал, я не следовал всем этим правилам».

Бизнес не разделяет оптимизма

Директор и владелец йыхвиского завода Audes Игорь Тюрин полагает, что Пурга не уделил должного внимания местному бизнесу: «Я возмущен! Когда открыли программу зеленого перехода, справедливого перехода, год назад его назначили представителем государства. Несколько раз я обращался к нему: приезжайте к нам на завод, давайте посмотрим, что мы можем сделать в рамках перехода. Несколько раз обращались, ответ один – нет, нет и нет. И вот в итоге по радио я слышу, что все деньги успешно распределены. Ни на один из наших проектов, мы, высокотехнологичное предприятие, не получили ни цента», – сказал он на встрече, которую ДВ провели в Нарве с помощью IVEK в рамках Недели предпринимательства.
Директор и владелец йыхвиского завода Audes Игорь Тюрин.
  • Директор и владелец йыхвиского завода Audes Игорь Тюрин. Foto: Николай Андреев
По словам Тюрина, между Ида-Вирумаа и остальной Эстонией по-прежнему существует «стеклянная стена», которую Яанусу Пурга пробить не удалось. Другие деловые люди также не уверены, что усилий представителя Дома Стенбока в Нарве было достаточно.
«Правительство Эстонии, мне кажется, должно еще и на уровне ЕС говорить о том, что действительно здесь может быть производство, здесь есть люди, которых мы учим для работы на предприятиях», – размышляет об эффективности поддержки Светлана Петрова, директор SKS Estonia Textile. Среди основных необходимых мер она видит и продолжение реформы профессионального образования: «Может быть, как это было в моей молодости, чтобы был учебно-производственный комбинат, когда мы со школы могли на производство прийти, посмотреть, а потом уже определиться, куда мы пойдем, – в текстильную промышленность, скажем, на магнитный завод или куда-то еще».

Стеклянный потолок, а не стены

При этом есть и те, кто считает, что дело не в неэффективности работы Пурга, а в неверных представлениях самих предпринимателей о работе Фонда справедливого перехода.
«Мне кажется, скоро в остальной Эстонии нас уже возненавидят: только и читаешь в новостях – Ида-Вирумаа получил такую меру поддержки, другую, открывается еще один завод... А мы все страдаем по сланцевой промышленности, ждем Кренгольма, ворчим “нет, у нас ничего нет, ничего не строят”. А тут раз завод на 100 человек, другой на 500, – иронизирует маклер и предприниматель в сегменте недвижимости Кирилл Смирнов. – Вот он наш настоящий стеклянный потолок. Мы все ждем, когда к нам сам приедет Яанус Пурга, все объяснит, все подаст».
Смирнов напомнил, что деньги Фонда справедливого перехода фактически бесплатны для предпринимателей, а потому не стоит удивляться, что условия их предоставления более сложные и формализованные в сравнении, например, с субсидиями Кассы по безработице.
«У меня был опыт. В течение года я подавал заявку на Фонд справедливого перехода. И, должен сказать, что столкнулся с такими вопросами, о которых даже не мог подумать. Я понимаю, почему крупный западный бизнес успешно пробивает эти заявки. Они не устают их заполнять, не утомляются, когда им присылают дополнительные вопросы. Вот ты вроде бы все написал, а тебе еще сверху 25 уточняющих вопросов. Почему? Потому что это бесплатные деньги. Потому что просто так их никто не выдаст, не потому что ты молодец, а потому что ты пообещал, что точно будешь выполнять все условия. Мы к этому не привыкли!» – рассказывает Смирнов.

Должность не упразднят

Несмотря на то, что прежний спецпредставитель в должности пробыл недолго, совсем без него регион не останется. Министр сельского хозяйства и по делам регионов Пирет Хартман сообщила ERR, что на пост, который занимал Яанус Пурга, вскоре будет найден новый кандидат.
Хартман отметила, что основной задачей Пурга было содействие использованию средств Фонда справедливого перехода, с чем он успешно справился. В частности, прием заявок на крупные инвестиции был завершен в июле, а меры для малых и средних предприятий закрыли 2 сентября.
Оставшиеся проекты требуют только запуска и контроля их влияния на регион. Несмотря на исполнение поставленной задачи, по словам Хартман, должность спецпредставителя упразднять не планируется, но в будущем возможно усиление сотрудничества правительственного эмиссара на востоке страны с различными министерствами.

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