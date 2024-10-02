Пурга в Ида-Вирумаа. «Мы ждали, а он за год так и не приехал»

Скоропостижный уход с должности спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга, не досидевшего в должности год, был встречен региональными предпринимателями с недоумением.
- Срок работы первого спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга оказался скоротечным: он начал свою работу 16 октября 2023 года, а последним его рабочим днем стало 30 сентября. Foto: Николай Андреев
Пока одни сетуют на то, что Пурга не уделил местной промышленности должного внимания, другие настаивают, что сами бизнесмены так и не поняли сути системы справедливого перехода. Сам Пурга говорит, что выполнил поставленную перед ним задачу в регионе.
Поставленная Каллас задача исполнена
«Задача, которую мне дала Кая Каллас на второй день моей работы – использовать меры для предпринимателей, смотреть, чтобы инвесторы сюда пришли, обеспечивать, чтобы возможности фонда (справедливого перехода – прим. ред.) были использованы для Ида-Вирумаа надлежащим образом и чтобы ничего не осталось», – прокомментировал отставку в беседе с «Деловыми ведомостями» сам Пурга.
Яанус Пурга – бывший член правления VKG и один из основателей и лидеров SA Rohetiiger. Осенью прошлого года был назначен региональным представителем правительства в Ида-Вирумаа.
По словам бывшего спецпредставителя, сейчас политики кричат, что денег не хватает, а год назад утверждали, что субсидии нужно вернуть в Европу, потому что в регионе их никто не сумеет правильно использовать: «Сначала всего слишком много, потом всего не хватает... Но я не такой человек, чтобы плакать. Я старался помогать, и это более-менее получилось. Я думаю, что работа сделана».
Яанус Пурга отмечает, что Ида-Вирумаа он не покинет, он здесь живет и продолжит свою прежнюю работу – консультировать предприятия по энергетическим и производственным вопросам. Останется он и в фонде Rohetiiger, который создает уже третью дорожную карту по энергетике для Эстонии – до 2040 года.
«Группа уже создана, мы уже занимаемся этим. Все большие предприятия, связанные с энергетикой, в нее включены. В частности, на этой неделе я буду встречаться с гендиректором Elektrilevi, потом с Elering буду встречаться. Энергетика – моя любимая сфера, – сказал Яанус Пурга. – Но если вы спросите, пойду ли я работать в публичную сферу еще раз – наверняка, нет. Одного года было достаточно. Без скептики, без критики – это просто другое. Там есть некоторые правила игры, которые мне не по душе. Я понимаю, что они есть, понимаю, но не принимаю. И в этом смысле в течение этого года, пока я работал, я не следовал всем этим правилам».
Бизнес не разделяет оптимизма
Директор и владелец йыхвиского завода Audes Игорь Тюрин
полагает, что Пурга не уделил должного внимания местному бизнесу: «Я возмущен! Когда открыли программу зеленого перехода, справедливого перехода, год назад его назначили представителем государства. Несколько раз я обращался к нему: приезжайте к нам на завод, давайте посмотрим, что мы можем сделать в рамках перехода. Несколько раз обращались, ответ один – нет, нет и нет. И вот в итоге по радио я слышу, что все деньги успешно распределены
. Ни на один из наших проектов, мы, высокотехнологичное предприятие, не получили ни цента», – сказал он на встрече, которую ДВ провели в Нарве с помощью IVEK в рамках Недели предпринимательства.
- Директор и владелец йыхвиского завода Audes Игорь Тюрин. Foto: Николай Андреев
По словам Тюрина, между Ида-Вирумаа и остальной Эстонией по-прежнему существует «стеклянная стена», которую Яанусу Пурга пробить не удалось. Другие деловые люди также не уверены, что усилий представителя Дома Стенбока в Нарве было достаточно.
«Правительство Эстонии, мне кажется, должно еще и на уровне ЕС говорить о том, что действительно здесь может быть производство, здесь есть люди, которых мы учим для работы на предприятиях», – размышляет об эффективности поддержки Светлана Петрова, директор SKS Estonia Textile. Среди основных необходимых мер она видит и продолжение реформы профессионального образования: «Может быть, как это было в моей молодости, чтобы был учебно-производственный комбинат, когда мы со школы могли на производство прийти, посмотреть, а потом уже определиться, куда мы пойдем, – в текстильную промышленность, скажем, на магнитный завод или куда-то еще».
Стеклянный потолок, а не стены
При этом есть и те, кто считает, что дело не в неэффективности работы Пурга, а в неверных представлениях самих предпринимателей о работе Фонда справедливого перехода.
«Мне кажется, скоро в остальной Эстонии нас уже возненавидят: только и читаешь в новостях – Ида-Вирумаа получил такую меру поддержки, другую, открывается еще один завод... А мы все страдаем по сланцевой промышленности, ждем Кренгольма, ворчим “нет, у нас ничего нет, ничего не строят”. А тут раз завод на 100 человек, другой на 500, – иронизирует маклер и предприниматель в сегменте недвижимости Кирилл Смирнов. – Вот он наш настоящий стеклянный потолок. Мы все ждем, когда к нам сам приедет Яанус Пурга, все объяснит, все подаст».
Смирнов напомнил, что деньги Фонда справедливого перехода фактически бесплатны для предпринимателей, а потому не стоит удивляться, что условия их предоставления более сложные и формализованные в сравнении, например, с субсидиями Кассы по безработице.
«У меня был опыт. В течение года я подавал заявку на Фонд справедливого перехода. И, должен сказать, что столкнулся с такими вопросами, о которых даже не мог подумать. Я понимаю, почему крупный западный бизнес успешно пробивает эти заявки. Они не устают их заполнять, не утомляются, когда им присылают дополнительные вопросы. Вот ты вроде бы все написал, а тебе еще сверху 25 уточняющих вопросов. Почему? Потому что это бесплатные деньги. Потому что просто так их никто не выдаст, не потому что ты молодец, а потому что ты пообещал, что точно будешь выполнять все условия. Мы к этому не привыкли!» – рассказывает Смирнов.
Должность не упразднят
Несмотря на то, что прежний спецпредставитель в должности пробыл недолго, совсем без него регион не останется. Министр сельского хозяйства и по делам регионов Пирет Хартман сообщила ERR
, что на пост, который занимал Яанус Пурга, вскоре будет найден новый кандидат.
Хартман отметила, что основной задачей Пурга было содействие использованию средств Фонда справедливого перехода, с чем он успешно справился. В частности, прием заявок на крупные инвестиции был завершен в июле, а меры для малых и средних предприятий закрыли 2 сентября.
Оставшиеся проекты требуют только запуска и контроля их влияния на регион. Несмотря на исполнение поставленной задачи, по словам Хартман, должность спецпредставителя упразднять не планируется, но в будущем возможно усиление сотрудничества правительственного эмиссара на востоке страны с различными министерствами.
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