Назад 10.10.24, 13:42 Госконтроль: необходимо тщательнее следить за компетентностью медицинских работников По оценке Госконтроля, необходимо повысить требовательность при оценке компетентности медицинских работников.

По мнению Госконтроля, можно повысить требовательность в отношении оценки компетентности и повысить уровень участия, независимо от того, является она обязательной или добровольной. Foto: Liis Treimann

Хотя Министерство социальных дел считает оценку компетентности медицинских работников важным инструментом обеспечения качества медицинской помощи, участие в ней не приносит медицинским работникам ощутимых преимуществ. Оценка компетентности является добровольной, и ее проходит лишь небольшая часть медицинских работников. Госконтроль в опубликованном сегодня отчете отмечает, что государство ничего не сделало для того, чтобы увеличить число участников. Поэтому возникает риск того, что работники, не заинтересованные в саморазвитии и обладающие устаревшими знаниями, могут беспрепятственно продолжать работать,

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