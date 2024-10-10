Госконтроль: необходимо тщательнее следить за компетентностью медицинских работников

По мнению Госконтроля, можно повысить требовательность в отношении оценки компетентности и повысить уровень участия, независимо от того, является она обязательной или добровольной. Foto: Liis Treimann
Хотя Министерство социальных дел считает оценку компетентности медицинских работников важным инструментом обеспечения качества медицинской помощи, участие в ней не приносит медицинским работникам ощутимых преимуществ. Оценка компетентности является добровольной, и ее проходит лишь небольшая часть медицинских работников. Госконтроль в опубликованном сегодня отчете отмечает, что государство ничего не сделало для того, чтобы увеличить число участников. Поэтому возникает риск того, что работники, не заинтересованные в саморазвитии и обладающие устаревшими знаниями, могут беспрепятственно продолжать работать,