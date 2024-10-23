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  • 23.10.24, 15:40

Telia сократит в Эстонии более 170 человек

В сентябре Telia уведомила Кассу по безработице о сокращении 153 рабочих мест. На сегодняшний день это число увеличилось до 171, передает Ärileht.
Выручка от продаж Telia Eesti в 2023 году выросла на 5,5 процента, достигнув 361,1 миллиона евро.
  • Выручка от продаж Telia Eesti в 2023 году выросла на 5,5 процента, достигнув 361,1 миллиона евро. Foto: Andres Haabu
Если вначале в СМИ говорилось о примерно 160 рабочих местах, то в первом уведомлении о сокращении Telia приняла решение уволить 153 сотрудника. Во втором уведомлении это число возросло почти на 20 человек до 171 сотрудника.
По словам председателя правления Telia Хольгера Хальянда, сокращения затронут все отделы и подразделения, однако компания не раскрывает, какие именно должности будут упразднены. Представительства, однако, закрывать не планируется. «В связи с сокращением мы не планируем уменьшать количество представительств Telia», — подтвердил он.
Большинство сотрудников уже уведомлены о сокращениях, процесс планируется завершить до 1 декабря.
«Во всех реорганизациях мы уделяем наибольшее внимание тому, чтобы качество наших услуг и обслуживания клиентов оставалось на высоком уровне», — подчеркнул Хальянд.
Ранее стало известно, что Telia сокращает 3000 рабочих мест по всему миру.
В Финляндии идут переговоры о сокращении 635 рабочих мест, в Швеции обсуждается сокращение 1400 рабочих мест. В Литве планируется сокращение 400 рабочих мест, в Норвегии – 245.
Цель изменений в концерне Telia – сэкономить 2,6 миллиарда шведских крон, что составляет около 230 миллионов евро. В прошлом году затраты Telia Eesti на рабочую силу составили 76 миллионов евро, из которых около одной десятой, или примерно 7,5 миллиона евро, планируется сэкономить.
Генеральный директор Telia Company Патрик Хофбауэр заявил в биржевом сообщении, что решение было жестким, но необходимым для обеспечения долгосрочного успеха компании. Он подчеркнул, что реорганизация поможет упростить и ускорить процесс принятия решений, а также помочь развитию бизнеса и созданию достаточного денежного потока для необходимых инвестиций и поддержания дивидендной политики.
Из полугодового отчета литовского подразделения Telia стало ясно, что компании удалось увеличить как выручку, так и прибыль, в то время как эстонское подразделение потеряло доход от продаж, писал Äripäev в июле.

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