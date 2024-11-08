Назад 10.11.24, 15:13 Майве Руте: единый европейский рынок снижает уязвимость перед Китаем Объем инвестиций необходимо постоянно увеличивать, подчеркнула представитель Европейской комиссии и ректор Эстонской школы бизнеса (EBS) Меэлис Китсинг. Преимуществом Европы, а значит и Эстонии, является единый рынок, считает он.

Представитель Европейской комиссии Майве Руте и ректор EBS Меэлис Китсинг выступили на конференции по сбалансированной экономике «Слон в комнате», заявив, что, хотя будущее неопределенно, в ближайшие 15 лет можно многое сделать. Однако для этого необходимо инвестировать. Foto: Marko Mumm

Заместитель генерального директора по промышленности и внутреннему рынку Европейской комиссии Майве Руте пояснила, что у Европейского союза есть три долгосрочных направления: переход в энергетике, чистые технологии или cleantech, а также устойчивость или resilience.