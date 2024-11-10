Крупнейшая газовая компания Латвии выкупила долю «Газпрома»

Весь пакет акций АО «Latvijas gaze» (LG), принадлежавший ПАО «Газпром» в размере 34%, в октябре был выкуплен у российского концерна, сообщила латвийская компания, передает «Интерфакс».
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В частности, 27,85% акций LG у «Газпрома» купило ООО «Energy investment», специально созданное членами правления Latvijas gaze, еще 6,15% – литовская компания Haupas.
Сумма сделки не называется.
Осенью прошлого года 28,97% акций LG были выкуплены у Глюксембургского инвестиционного фонда Marguerite Gas II.
«Компания Energy Investments сделала следующий важный шаг, выкупив акции у "Газпрома", и теперь среди акционеров LG большинство принадлежит гражданам Латвии», – заявили в Latvijas gaze.
Как отметил председатель правления LG Айгар Калвитис, в результате сделок «получен контроль примерно над 63% акций предприятия», будут продолжены поиски решения по выкупу долей еще двух крупных акционеров – латвийского ООО «Itera Latvia» и немецкой Uniper Ruhrgas International GmbH.
По состоянию на 8 ноября 2024 года крупнейшими акционерами LG являются латвийский Rietumu Banka (28,97%), Energy Investment (27,85%), Uniper Ruhrgas (18,26%), Itera Latvia (16%), Haupas (6,15%).
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