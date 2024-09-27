Назад 27.09.24, 09:48 «Газпром» вылетел из ТОП 100 самых прибыльных компаний РФ «Газпром» после утраты европейского рынка перестал быть самой прибыльной компанией России, и теперь даже не входит в ТОП 100 рейтинга Forbes. В 2023 году убытки «Газпрома» составили около 600 млрд рублей – это рекорд, передает DW

Иллюстративное фото. Foto: OLGA MALTSEVA

Журнал Forbes в четверг, 26 сентября, опубликовал свой ежегодный рейтинг крупнейших компаний РФ по размеру чистой прибыли. Прошлый перечень возглавлял концерн «Газпром», однако теперь он не попал даже в первую сотню.

Минувший год «Газпром» закрыл с убытком в 583 млрд руб., пишет Forbes (издание «Коммерсант» ранее называло другую цифру – 629 млрд рублей). В любом случае это рекордный показатель за 25 лет и резкий контраст по сравнению с 2022 годом, когда российский газовый концерн получил 1,23 трлн руб. прибыли.

Основной причиной проблем компании называют потерю рынка ЕС, приносившего «Газпрому» максимум прибыли. По данным «Коммерсанта», в 2023 году поставки трубопроводного газа в Европу снизились до 24 млрд кубометров против 62 млрд кубометров годом ранее. Согласно внутреннему отчету, в ближайшие годы российскому газовому гиганту восстановить довоенные объемы продаж не удастся.

Новым лидером рейтинга самых прибыльных российских компаний стала «Роснефть», которая по итогам 2023 года получила чистую прибыль в 1,529 трлн рублей. Суммарная прибыль ТОП 100 участников рейтинга превысила 13,2 трлн руб. против 9,27 трлн руб. годом ранее.

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