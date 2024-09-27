«Газпром» вылетел из ТОП 100 самых прибыльных компаний РФ
«Газпром» после утраты европейского рынка перестал быть самой прибыльной компанией России, и теперь даже не входит в ТОП 100 рейтинга Forbes. В 2023 году убытки «Газпрома» составили около 600 млрд рублей – это рекорд, передает DW.
Журнал Forbes в четверг, 26 сентября, опубликовал свой ежегодный рейтинг крупнейших компаний РФ по размеру чистой прибыли. Прошлый перечень возглавлял концерн «Газпром», однако теперь он не попал даже в первую сотню.
Минувший год «Газпром» закрыл с убытком в 583 млрд руб., пишет Forbes (издание «Коммерсант» ранее называло другую цифру – 629 млрд рублей). В любом случае это рекордный показатель за 25 лет и резкий контраст по сравнению с 2022 годом, когда российский газовый концерн получил 1,23 трлн руб. прибыли.
Основной причиной проблем компании называют потерю рынка ЕС, приносившего «Газпрому» максимум прибыли. По данным «Коммерсанта», в 2023 году поставки трубопроводного газа в Европу снизились до 24 млрд кубометров против 62 млрд кубометров годом ранее. Согласно внутреннему отчету, в ближайшие годы российскому газовому гиганту восстановить довоенные объемы продаж не удастся.
Новым лидером рейтинга самых прибыльных российских компаний стала «Роснефть», которая по итогам 2023 года получила чистую прибыль в 1,529 трлн рублей. Суммарная прибыль ТОП 100 участников рейтинга превысила 13,2 трлн руб. против 9,27 трлн руб. годом ранее.
Война, перешедшая на территорию России, повысила риски досрочного прекращения транзита газа через Украину в Европу. «Газпром» уже два дня не контролирует единственную точку подачи газа в Украину, но пока продолжает поставки. Биржевые цены уже начали расти из-за повышенной неопределенности.
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