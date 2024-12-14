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  • 14.12.24, 11:49

Олег Иванов покидает партию Кoos и остается в России

Экс-кандидат в депутаты Рийгикогу Олег Иванов, который на протяжении долгого времени был одним из лидеров движения Koos, записал видеообращение, где сообщил о выходе из партии. В мае 2023 года политик уехал в Краснодарский край, где принимал участие в прокремлевских конференциях и работал на благо российской пропаганды, пишет Rus.Delfi.
Олег Иванов
  • Олег Иванов Foto: Raul Mee
В видеообращении, которое прозвучало на русском и эстонском языках, скандальный политик сообщил, что «пора закрывать старые и открывать новые страницы, более мощные, более амбициозные, более веселые, более перспективные».
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«В связи с тем, что мне поступило предложение о переходе на другую работу, которая несовместима с нахождением в правлении эстонской партии и нахождением в эстонской политике, я принял решение вас всех сильно поблагодарить и двигаться дальше», – сказал Иванов.
«Моя будущая работа и нахождение и жизнь в России на сегодняшний день не могут принести такую пользу, какую бы я хотел», – добавил он. О характере своей будущей работы Иванов не сообщил.
На сайте партии к моменту публикации данной новости нет сообщения о том, что Иванов выходит из Koos.
Олег Иванов неоднократно фигурировал в СМИ в связи со своей сомнительной бизнес-деятельностью. О различных гранях его многообразной деятельности писали и ДВ.

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