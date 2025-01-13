Назад 13.01.25, 16:09 Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией На открытом заседании Рийгикогу партия Isamaa инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией, пишет rus.delfi.ee

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Передавая законопроект, Урмас Рейнсалу заявил, что Финляндия закрыла границу с Россией еще в конце 2023 года, и с тех пор Россия предприняла несколько гибридных атак против Эстонии и других стран-союзников.

«Как партнерские службы, так и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб. Пограничная служба Российской Федерации предприняла враждебную акцию по снятию пограничных знаков с реки Нарва. В декабре в Финском заливе произошел масштабный террористический акт с целью уничтожения подводной инфраструктуры Эстонии и Финляндии», – перечислил Рейнсалу.

По словам председателя Isamaa, учитывая текущую ситуацию в сфере безопасности, целесообразно закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией, и у органов безопасности и правительства Эстонии имеются для этого соответствующие возможности и правовые основания.