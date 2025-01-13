Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией

На открытом заседании Рийгикогу партия Isamaa инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией, пишет rus.delfi.ee
.
Передавая законопроект, Урмас Рейнсалу заявил, что Финляндия закрыла границу с Россией еще в конце 2023 года, и с тех пор Россия предприняла несколько гибридных атак против Эстонии и других стран-союзников.
«Как партнерские службы, так и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб. Пограничная служба Российской Федерации предприняла враждебную акцию по снятию пограничных знаков с реки Нарва. В декабре в Финском заливе произошел масштабный террористический акт с целью уничтожения подводной инфраструктуры Эстонии и Финляндии», – перечислил Рейнсалу.
По словам председателя Isamaa, учитывая текущую ситуацию в сфере безопасности, целесообразно закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией, и у органов безопасности и правительства Эстонии имеются для этого соответствующие возможности и правовые основания.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В четырех городах Финляндии 15 декабря прошли митинги, участники которых требовали возобновить работу погранпунктов на границе с Россией. По словам организатора, на митинги, собравшие около двухсот человек, правительство до сих пор никак не отреагировало. Однако жалобу на закрытие границы принял в производство Европарламент.
В этом году Эстония планирует выдать 9500 разрешений на перевозку товаров в Россию, столько же выдаст своим перевозчикам и российская сторона, передает rus.err.ee.
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.