Назад 24.01.25, 10:27 Эксперт: на вторичном рынке недвижимости квартиры по выгодной цене не найти Маклер Elum Kinnisvara Кристи Демин прогнозирует, что в этом году цены на квартиры не начнут стремительно расти, и кардинальных изменений на рынке не предвидится.

Маклер Elum Kinnisvara Кристи Демин в Испании. Foto: Liis Treimann

«Основная проблема нашего рынка квартир в том, что продавцы еще не осознали изменений рынка и того, где находится правильный ценовой предел», – пояснила Демин в подкасте радио Äripäev «За квадратными метрами».

«Если бы как покупатели, так и продавцы понимали, где находится правильный ценовой предел, это помогло бы активизировать рынок», – добавила она.

Маклер отметила, что количество сделок растет и уверенность возвращается, однако рост цен в этом году не превысит 3-4%. По ее оценке, часть бывших инвесторов и перекупщиков вынуждены смириться с новой ситуацией, при которой прежние объемы бизнеса больше не оправдывают себя.

Глава LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг отметил в подкасте, что перекупщики с низкими предложениями вновь появляются на рынке квартир, но ожидаемой выгодной цены на вторичном рынке им больше не найти.

«Что касается инвестирования, сейчас квартиры в основном ищут не для этих целей», – признал Саксинг.

Хотя вторичный рынок набрал популярность именно за последние полгода, и сделки с новостройками вместо прежней трети от общего числа продаж составляют теперь лишь пятую часть, Саксинг считает, что люди все равно предпочитают новые дома.

«Посмотрим через полгода», – добавил он, прогнозируя, что доля сделок с новостройками начнет снова расти.

Подробнее слушайте в подкасте.