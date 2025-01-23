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  • 24.01.25, 10:27

Эксперт: на вторичном рынке недвижимости квартиры по выгодной цене не найти

Маклер Elum Kinnisvara Кристи Демин прогнозирует, что в этом году цены на квартиры не начнут стремительно расти, и кардинальных изменений на рынке не предвидится.
Маклер Elum Kinnisvara Кристи Демин в Испании.
  • Маклер Elum Kinnisvara Кристи Демин в Испании. Foto: Liis Treimann
«Основная проблема нашего рынка квартир в том, что продавцы еще не осознали изменений рынка и того, где находится правильный ценовой предел», – пояснила Демин в подкасте радио Äripäev «За квадратными метрами».
«Если бы как покупатели, так и продавцы понимали, где находится правильный ценовой предел, это помогло бы активизировать рынок», – добавила она.
Маклер отметила, что количество сделок растет и уверенность возвращается, однако рост цен в этом году не превысит 3-4%. По ее оценке, часть бывших инвесторов и перекупщиков вынуждены смириться с новой ситуацией, при которой прежние объемы бизнеса больше не оправдывают себя.
Глава LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг отметил в подкасте, что перекупщики с низкими предложениями вновь появляются на рынке квартир, но ожидаемой выгодной цены на вторичном рынке им больше не найти.
«Что касается инвестирования, сейчас квартиры в основном ищут не для этих целей», – признал Саксинг.
Хотя вторичный рынок набрал популярность именно за последние полгода, и сделки с новостройками вместо прежней трети от общего числа продаж составляют теперь лишь пятую часть, Саксинг считает, что люди все равно предпочитают новые дома.
«Посмотрим через полгода», – добавил он, прогнозируя, что доля сделок с новостройками начнет снова расти.
Подробнее слушайте в подкасте.
Ettevaade alanud kinnisvaraaastale: hea hinnaga kortereid järelturult ei leia
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