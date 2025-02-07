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  • 07.02.25, 08:42

Бывшие работники Кассы по безработице встали в ней на учет

В январе в Кассу по безработице обратились около 1500 человек, потерявших работу из-за сокращений, среди них – немало бывших сотрудников самой Кассы по безработице.
В Кассу по безработице в январе поступило меньше уведомлений о сокращениях, чем в прошлом году, но среди них выделялись сокращённые работники самой Кассы.
  • В Кассу по безработице в январе поступило меньше уведомлений о сокращениях, чем в прошлом году, но среди них выделялись сокращённые работники самой Кассы. Foto: Priit Mürk/ERR/Scanpix
После крупных сокращений в конце прошлого года люди уже начали искать новую работу, среди них 26 бывших работников Кассы. В январе прошлого года после сокращений в учреждение обратились примерно столько же человек, из которых 1200 к настоящему времени нашли новое место работы, сообщили в Кассе.
Традиционно уровень безработицы в начале года растёт, и этот год не стал исключением. На 1 января в Кассе было зарегистрировано около 49 150 соискателей работы, а к концу месяца их число увеличилось до 51 100. Таким образом, количество зарегистрированных безработных выросло примерно на 2000 человек, а уровень безработицы поднялся с 7,1% до 7,4%.
Тем не менее, общее число зарегистрированных безработных в конце января оказалось ниже, чем год назад, когда их было около 55 300, а также меньше, чем в январе 2023 года, когда их насчитывалось около 54 000.

Сокращений стало меньше

Некоторый оптимизм внушает и снижение количества уведомлений о коллективных сокращениях. В январе этого года было подано 8 таких уведомлений, планировалось ликвидировать 114 рабочих мест. Год назад в январе было подано 13 уведомлений, причём сокращения тогда были значительно масштабнее – в общей сложности 320 рабочих мест. Количество таких уведомлений является важным индикатором того, что будет происходить на рынке труда через пару месяцев: если их мало, безработица в ближайшее время резко расти не будет.
Если во второй половине прошлого года количество вакансий было небольшим, то в январе сокращение числа предложений остановилось. На портал вакансий Кассы по безработице за месяц добавлено около 4000 новых рабочих мест, что примерно соответствует уровню прошлого года. При этом в Таллинне и Харьюмаа число предложений о работе даже превысило показатели прошлого года (+200 вакансий).
Касса по безработице прогнозирует дальнейший рост числа безработных в ближайший месяц – пик, по опыту прошлых лет, приходится на конец февраля и начало марта. В прошлом году наибольшее количество безработных было зарегистрировано именно в последний день февраля. После этого начинается сезонный набор работников.
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