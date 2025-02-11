Эстонский предприниматель помогает строить в Украине взрывоустойчивые дома

Продавец строительных материалов Warmcool вышел на украинский рынок, где продает взрывоустойчивые строительные блоки, сообщил совладелец и член правления компании Андрес Вогт.
Warmcool – официальный дистрибьютор строительных блоков Isotex в Эстонии, и вскоре на выставке будет представлен образец, специально простреленный пулями, который должен подтвердить пригодность этого строительного материала для зоны боевых действий. Во вторник в интервью на радио Äripäev Вогт рассказал, что строительный блок уже был протестирован в Украине. Вогт поделился своим опытом и рассказал, как компании удалось подписать договор в Украине всего за полтора дня, минуя бюрократические препоны.
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